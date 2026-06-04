Похищение и биткоины принесли российским грабителям сотни миллионов рублей

В Томске россиянина похитили ради 85 биткоинов

В Томске два местных жителя получили 9,5 и 8 лет колонии строгого режима за разбойное нападение на россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в октябре 2021 года мужчины напали на своего знакомого в подъезде жилого дома. Один пригрозил пистолетом, второй надел наручники. После они затолкали заложника в его же квартиру и заставили перевести им 85 биткоинов. Ущерб превысил 363 миллиона рублей. Позже к ним присоединился еще один сообщник, который в течение следующего дня оставался с жертвой нападения, не давая тому обратится в полицию.

Позже, когда его отпустили, хозяин дома пришел в полицию. Сыщики напали на след гангстеров и задержали двоих из них, третьему удалось скрыться, в настоящий момент он находится в международном розыске. При задержании у одного из грабителей нашли обойму с патронами для пистолета.

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