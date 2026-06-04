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14:21, 4 июня 2026Мир

Названы сроки нормализации отношений между США и Россией

Риттер: Победа России в СВО улучшит отношения между Москвой и Вашингтоном
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Победа России в специальной военной операции (СВО) улучшит отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер, передает РИА Новости.

«Я думаю, что чем быстрее Россия выиграет эту войну и закончит эту войну, тем менее сложными будут отношения [России и США]», — сообщил он.

Ранее основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс заявил, что президент США Дональд Трамп продолжит нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой, снимая санкции с России в рамках урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что США не зависят от нефти из России, а европейские страны должны самостоятельно принимать решение по антироссийским санкциям.

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