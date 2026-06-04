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Силовые структуры
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14:26, 4 июня 2026Силовые структуры

Огласили решение для изрезавшего ножом своего нерожденного ребенка россиянина

В Петербурге обвиняемого в гибели нерожденного ребенка мужчину отправили в СИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: dee karen / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге изрезавшего ножом своего нерожденного ребенка 32-летнего мужчину отправили в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, преступление произошло 1 июня. Тогда фигурант устроил скандал, схватил похожий на нож предмет и напал на беременную возлюбленную. Один из ударов оказался настолько глубоким, что лезвие прошло сквозь матку и ранило младенца. Ее госпитализировали. Врачи диагностировали у женщины проникающее ранение брюшной полости и матки, а у ребенка — резаную рану ноги. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии. Спасти ребенка врачи не смогли.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он арестован до 1 августа.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на бывшую жену.

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