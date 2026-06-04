Табаков заступился за «Гамлета» с Юрой Борисовым

Павел Табаков высказался в поддержку спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова

Актер Павел Табаков не согласился с критикой постановки «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Его слова приводит РИА Новости.

Табаков заявил, что уже посмотрел спектакль с Юрой Борисовым в главной роли. Он отметил, что подобная постановка с прекрасными артистами «имеет место быть».

«Во-первых, есть театральная солидарность. Во-вторых — это эксперимент, круто, что он идет на основной сцене», — подчеркнул Павел.

По словам Табакова, он бы присоединился к постановке, если бы получил такое предложение. «Искусство, в принципе, субъективно. Оно и должно разжигать такие споры», — заключил он.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский раскритиковал постановку «Гамлет». Происходящее актер сравнил с чумкой и возмутился наготой людей на сцене. «Гамлет в МХТ в фольге ходит, сбоку бантик. Черт-те что!» — заявил он.