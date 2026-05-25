Боярский жестко раскритиковал «Гамлета» с Борисовым

Боярский выразил недовольство спектаклем «Гамлет» с Юрой Борисовым

Народный артист РСФСР Михаил Боярский раскритиковал постановку «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым. Его слова передает 78.ru.

«Гамлет в МХТ в фольге ходит, сбоку бантик. Черт-те что!» — заявил Боярский.

Происходящее актер сравнил с чумкой и возмутился наготой людей на сцене. «Что с театром? Это выдох, театр живет на выдохе и вздохе. Полное говно» — подытожил он.

Ранее художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский ответил на критику постановки «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. По его словам, создатели задумывали спектакль как эксперимент, который должен вызвать у зрителей сильные эмоции.