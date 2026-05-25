10:28, 25 мая 2026

Российский фондовый рынок захватили астрологи и карты таро

Платон Щукин
На российском фондовом рынке набирает все большую силу тенденция поиска советов по инвестициям с помощью астрологов и гаданий на картах таро. Эзотерику используют не только нишевые Telegram-каналы, но и крупные трейдинговые платформы и даже инвестиционные сообщества банков. Об этом пишут «Известия».

Например, одна из крупнейших соцсетей для трейдеров TradingView публикует астрологические индикаторы, связывающие курсы акций и криптовалют с солнечными циклами, затмениями и положением планет. Там же появилась полноценная колода «Таро для трейдеров».

Соцсети крупных финансовых организаций дают гороскопы, предупреждают о «коридоре затмений», предлагают учитывать ретроградный Меркурий и полнолуния при принятии решений о покупке или продаже активов. Инвестиционные блогеры работают на этом поле еще активнее. Они знакомят аудиторию с «денежными гороскопами» для знаков зодиака и предлагают услуги астрологов по выбору удачных дней.

Экономист Андрей Бархота считает, что наступление на фондовый рынок эзотериков связано с кризисом традиционного анализа. Ни один прогноз не выполняется с ожидаемой новыми участниками рынка точностью, поэтому они ищут помощи у Вселенной.

Психолог Мария Тодорова согласна с тем, что прекращение работы привычных механизмов приводит к потере ощущения стабильности, а за этим следует поиск простых и понятных ответов.

По словам экономиста Ольги Гогаладзе, схема работы финансовых астрологов и тарологов отличается от классического инфобизнеса только деталями. Клиентов заманивают в закрытые чаты расплывчатыми прогнозами, а потом уже в них предлагают за деньги «сигналы» на покупку акций или составление «финансовой натальной карты».

Стоимость подписки доходит до сотен тысяч рублей в месяц, в обмен клиенты получают обещание — доходность в сотни процентов годовых.

Центробанк предупреждает о рисках «мистических советов», но инвесторы, которые ищут мгновенной выгоды, все чаще больше ориентируются на советы из соцсетей. Из-за этого профессиональные эксперты и эзотерики существуют в одном информационном поле, но вторые лучше умеют себя подать и обещают быстрый выигрыш.

Понятного способа борьбы с этим явлением нет. Одни эксперты предлагают быстрее блокировать каналы, дающие магические прогнозы на фондовый рынок, но другие считают, что перекрыть этот поток не удастся, а если у человека со школы не было развито критическое мышление, то он всегда будет больше доверять обещаниям быстрых денег.

В июле прошлого года правительство отклонило инициативу депутатов Госдумы о запрете рекламы «эзотерических и энергетических услуг» и блокировке продвигающих ее ресурсов.

