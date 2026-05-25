11:02, 25 мая 2026Наука и техника

Перечислены способные улучшать работу мозга продукты

JAFC: Соединение из какао и винограда улучшает память и когнитивные функции
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ученые выяснили, что природное соединение процианидин C1, содержащееся в какао, винограде и яблоках, может улучшать память и когнитивные функции. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Речь идет о веществе PC1 — растительном полифеноле, который ранее уже связывали с пользой для здоровья. Теперь исследователи смогли выяснить, как именно он влияет на мозг. Эксперименты показали, что PC1 улучшал пространственную память и работу мозга через молекулу microRNA-181a-5p, участвующую в регуляции нейронных процессов.

Ученые также обнаружили, что вещество активирует выработку BDNF — белка, который играет ключевую роль в росте и защите нейронов, обучении и формировании памяти. После приема PC1 у животных усиливалась активность связанных с памятью сигнальных путей в гиппокампе — области мозга, отвечающей за обучение и запоминание.

Авторы работы отмечают, что PC1 плохо усваивается организмом, однако даже при этом способен влиять на работу мозга через сложные сигнальные механизмы. Исследователи считают, что открытие может помочь в разработке новых подходов для поддержки когнитивного здоровья и профилактики возрастных нарушений памяти.

Ранее стало известно, что овсянка помогает организму эффективно снижать уровень мочевой кислоты.

