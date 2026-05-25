Одну из пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске доставили в Москву

Пострадавшую при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске девушку доставили в Москву

Девушку, пострадавшую при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР), доставили в Москву. Об этом пишут «Известия».

Ее состояние сейчас оценивается как тяжелое. Кроме того, в российскую столицу эвакуировали еще одного молодого человека, получившего травмы во время атаки. Всего в больницах ЛНР остается на лечении восемь человек. Всем им начали оказывать необходимую медпомощь. С пациентами и их родственниками работают психологи.

Атака украинских военнослужащих по колледжу и общежитию в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.

24 мая российские бойцы нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.