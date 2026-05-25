Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:04, 25 мая 2026Силовые структуры

Мины на прибывшем из Бельгии в Россию судне сделали в стране НАТО

СК: Мины на прибывшем из Бельгии в Россию судне сделали в одной из стран НАТО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Морские магнитные мины на прибывшем из Бельгии в Россию судне были сделаны в одной из стран НАТО. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным источника, установка мин не могла произойти в российских территориальных водах.

В каждом из устройств масса пластичного взрывчатого вещества составляла около семи килограммов, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга. Мины на корпусе танкера обнаружили водолазы, взрывные устройства обезвредили.

Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван пункт назначения для прибывшего в Россию заминированного газовоза

    Стрижки из 90-х вернутся в моду летом

    Изменение скоростного ограничения на дорогах РФ предложили доверить нейросети

    В России указали на связь удара ВСУ по колледжу в ЛНР и атаки на Ярославль

    Появилось видео с прибывшего в Россию из Европы заминированного газовоза

    Названа неожиданная причина перегрева компьютера

    Два популярных метода домашнего отбеливания зубов признали опасными

    В России оценили отказ Казахстана исполнить решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

    Правила полета гражданских самолетов над Москвой изменят

    Трамп захотел заключить «великую и значимую» сделку с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok