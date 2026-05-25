Мины на прибывшем из Бельгии в Россию судне сделали в стране НАТО

СК: Мины на прибывшем из Бельгии в Россию судне сделали в одной из стран НАТО

Морские магнитные мины на прибывшем из Бельгии в Россию судне были сделаны в одной из стран НАТО. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным источника, установка мин не могла произойти в российских территориальных водах.

В каждом из устройств масса пластичного взрывчатого вещества составляла около семи килограммов, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга. Мины на корпусе танкера обнаружили водолазы, взрывные устройства обезвредили.

Возбуждено уголовное дело.

