Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 25 мая 2026Экономика

В России снизилось число банкоматов

ЦБ: Число банкоматов в России сократилось на 1,2 процента в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам первых трех месяцев 2026 года суммарное число банкоматов в России сократилось на 1,2 процента в сравнении с показателем за октябрь-декабрь 2025-го. Об этом говорится в аналитическом обзоре Центробанка (ЦБ).

За отчетный период количество банкоматов на территории страны снизилось до 130,3 тысячи единиц, отметили в регуляторе. Число же POS-терминалов за это время, напротив, увеличилось на 0,7 процента и достигло 5,4 миллиона штук. В ЦБ связали подобную динамику с оптимизацией финансовыми организациями сети устройств.

До 2022 года российские банки в основном использовали американские и европейские банкоматы. Однако после введения масштабных западных санкций закупки подобной техники значительно усложнились. На этом фоне российским банкам пришлось переходить на китайские и корейские аналоги, а также заниматься импортозамещением.

В 2023 году в Москве запустили производство, нацеленное на ежегодный выпуск 15 тысяч аппаратов, оснащенных собственным программным обеспечением и работающих на базе отечественных микропроцессоров «Эльбрус». Также сообщалось о планах китайской компании вложиться в производство банкоматов в России.

Минпромторг, в свою очередь, собирался ужесточить ограничения в сфере госзакупок электроники и обязать финансовые организации отказаться от использования зарубежной контрольно-кассовой техники (ККТ). Впрочем, подобная инициатива не вызвала одобрения среди участников рынка. Последние, в частности, указывали на проблемы с совместимостью и надежностью отечественных аналогов, а также на высокую стоимость подобного импортозамещения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

    ЦБ объяснил рост спроса россиян на наличные

    МИД Армении отреагировал на слухи о желании Еревана разорвать отношения с Москвой

    В России заявили об ожидании от Зеленского одного шага после удара возмездия

    Россияне стали чаще платить по СБП

    Космонавт оценил преимущества российского «Орлана»

    В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

    Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

    Долю государства в пострадавшем от дронов российском порту решили продать

    «Я тебя сейчас придушу!» Ведущая «Играй, гармонь любимая!» ворвалась в пекарню и устроила скандал. Что об этом известно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok