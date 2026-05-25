Россия
14:22, 25 мая 2026

Ставшая жертвой удара ВСУ по колледжу в Старобельске студентка готовилась к свадьбе

Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ставшая жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу и общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР) 19-летняя девушка Анна Погрибниченко готовилась к свадьбе. Об этом стало известно KP.RU.

По сведениям издания, студентка убегала и попала в огонь. Девушка сгорела заживо. Мать опознала ее по цепочке, серьгам и подбородку.

Россиянку похоронили в закрытом гробу в 40 километрах от Старобельска в поселке Белокуракино. Все расходы взял на себя Народный фронт ЛНР.

Атака украинских военнослужащих на колледж и общежитие в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.

24 мая российские бойцы нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

