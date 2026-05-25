15:00, 25 мая 2026

Долю государства в пострадавшем от дронов российском порту решили продать

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российское правительство вернуло в программу приватизации федерального имущества на 2026-2028 годы государственный пакет ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Соответствующее распоряжение за подписью премьера Михаила Мишустина размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Речь идет о 20 процентах акций, которым Российская Федерация владеет напрямую. Сам объект подконтролен принадлежащей государству «Транснефти».

Ранее госпакет уже входил в планы по приватизации, но был исключен из перечня в конце 2020 года. Активы НМТП, одной из крупнейших стивидорных групп России, расположены в Новороссийске, Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область).

Первые два объекта этой весной подвергались атакам беспилотников. Последний инцидент произошел в субботу, 23 мая. Сбитые фрагменты дрона упали и на территории топливного терминала в Новороссийске.

В апреле экспорт нефти из Новороссийска падал, так как два крупнейших причала приостанавливали работу после атаки БПЛА.

