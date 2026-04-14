Стало известно о проблемах с экспортом нефти из Новороссийска

Bloomberg: Экспорт нефти из Новороссийска остается ограниченным после атаки БПЛА

Экспорт нефти из Новороссийска по-прежнему остается ограниченным, так как два крупнейших причала не восстановили работу после атаки беспилотников. Об этом со ссылкой на актуальные спутниковые снимки сообщает Bloomberg.

Погрузка ведется с конца прошлой недели только с причала, способного принимать более мелкие суда, утверждают источники издания. Также продолжают работу еще два причала, предназначенные для отправки нефтепродуктов.

Дроны атаковали терминал в ночь на 6 апреля. После предыдущей атаки, состоявшейся в начале марта, экспорт нефти из Новороссийска также временно прекращался.

Украина в последние месяцы неоднократно наносила удары по портам на Черном и Балтийском морях с целью снижения экспорта российских углеводородов на фоне резкого роста цен на них. Помимо Новороссийска, отгрузку временно приостанавливали из-за повреждений в портах Усть-Луги и Приморска.

Несмотря на проблемы с экспортом доходы России от продажи нефти в марте взлетели до 19,04 миллиарда долларов, что на 9,7 миллиарда больше, чем в феврале, и на 4,76 миллиарда больше, чем в марте прошлого года. Свою роль в итоговом результате сыграли большие запасы сырья, накопленные в море в предыдущие месяцы на фоне сложностей с поиском покупателей.