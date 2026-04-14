Подсчитаны доходы России от экспорта нефти

МЭА: В марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли вдвое

В марте 2026 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли вдвое. Об этом со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает Reuters.

По данным организации, за первый месяц весны добыча нефти в РФ увеличилась с 8,67 до 8,96 миллиона баррелей сырья в сутки. Экспорт нефти увеличился на 270 тысяч баррелей, до 4,6 миллиона в сутки. Прибавку обеспечили преимущественно морские перевозки.

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до 19,04 миллиарда долларов — на 9,7 миллиарда больше, чем в феврале, и на 4,76 миллиарда больше, чем в марте 2025-го.

Ранее стало известно, что Филиппины попросили США продлить действие разрешения на закупки российской нефти, а также нефтепродуктов. «Мы ждем их ответа, но мы очень оптимистично настроены на получение этой новой возможности», — сказала министр энергетики, напомнив, что срок действия предыдущего подобного решения американцев истек 11 апреля.