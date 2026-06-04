ПМЭФ-2026. День второй

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07:12, 4 июня 2026Экономика

Итальянские компании выразили желание работать в России

Торрембини: Огромное количество итальянских компаний хочет работать в РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини в интервью РИА Новости заявил, что множество итальянских компаний ожидают восстановления отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией.

Более того, по его словам, они хотели бы вернуться к работе на российском рынке.

Отвечая на вопрос о количестве таких предприятий, он сказал: «Сколько звезд есть на небе». Торрембини отметил, что желающих очень много, и они готовы возобновить сотрудничество при нормализации политического и экономического климата.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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