Один из российских портов возобновил отгрузку нефти после атак дронов

Reuters: Порт Новороссийск частично возобновил перевалку нефти после атак дронов

Российский порт Новороссийск на Черном море частично возобновил перевалку нефти и нефтепродуктов после того, как вынужден был приостановить ее из-за атаки беспилотников. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

По их данным, погрузка нефти на танкеры началась в четверг, 9 апреля, но пока с одного причала. Также стартовала перевалка мазута и дизтоплива.

По мнению трейдеров, экспортные графики будут пересмотрены из-за повреждений терминала Шесхарис, но в каких объемах, неизвестно. В начале марта терминал уже приостанавливал погрузку. Повторная атака была совершена в ночь на 6 апреля.

В тот же день стало известно о возобновлении экспорта нефти из порта Усть-Луга на Балтийском море. До этого перевалка там также прекращалась из-за нескольких атак дронов.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности экономист Игорь Юшков назвал важнейшим для России вопрос объемов нефти, которые она теперь физически может экспортировать по морю. По его мнению, если восстановить их работу в полной мере не удастся, то стране придется сокращать добычу.