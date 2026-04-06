Число пострадавших при атаке ВСУ на российский портовый город выросло

10:55, 6 апреля 2026

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до 10
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск выросло до 10. О последствиях удара по российскому портовому городу сообщает РИА Новости.

Уточняется, что среди пострадавших — трое детей. Состояние пострадавших предварительно оценивается как средней степени тяжести.

«Утром в медучреждения Новороссийска обратились еще два человека», — пояснили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее стало известно о восьми пострадавших, двое из которых — дети.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе российский портовый город Новороссийск в ночь на 6 апреля. Сообщалось, что один из беспилотников упал на жилой дом. Последствия ночных ударов попали на видео.

