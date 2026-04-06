Число пострадавших при атаке ВСУ на российский портовый город выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до 10

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск выросло до 10. О последствиях удара по российскому портовому городу сообщает РИА Новости.

Уточняется, что среди пострадавших — трое детей. Состояние пострадавших предварительно оценивается как средней степени тяжести.

«Утром в медучреждения Новороссийска обратились еще два человека», — пояснили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее стало известно о восьми пострадавших, двое из которых — дети.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе российский портовый город Новороссийск в ночь на 6 апреля. Сообщалось, что один из беспилотников упал на жилой дом. Последствия ночных ударов попали на видео.

