Число пострадавших при атаке ВСУ на российский портовый город выросло

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск выросло до 10. О последствиях удара по российскому портовому городу сообщает РИА Новости.
Уточняется, что среди пострадавших — трое детей. Состояние пострадавших предварительно оценивается как средней степени тяжести.
«Утром в медучреждения Новороссийска обратились еще два человека», — пояснили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее стало известно о восьми пострадавших, двое из которых — дети.
ВСУ атаковали дронами-камикадзе российский портовый город Новороссийск в ночь на 6 апреля. Сообщалось, что один из беспилотников упал на жилой дом. Последствия ночных ударов попали на видео.