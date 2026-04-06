В результате атаки дронов ВСУ на Краснодарский край пострадали восемь человек

01:09, 6 апреля 2026Россия

Кондратьев: При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край пострадали восемь человек
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Восемь человек пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

По его словам, в воскресенье, 5 апреля, регион подвергается массированной атаке беспилотников. Как указал губернатор, наиболее серьезная ситуация сложилась в Новороссийске.

«На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском», — перечислил он.

По словам политика, им оказывают необходимую медицинскую помощь в больницах.

Ранее стало известно о трех волнах атак дронов ВСУ в Краснодарском крае.

