В результате атаки дронов ВСУ на Краснодарский край пострадали восемь человек

Кондратьев: При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

По его словам, в воскресенье, 5 апреля, регион подвергается массированной атаке беспилотников. Как указал губернатор, наиболее серьезная ситуация сложилась в Новороссийске.

«На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском», — перечислил он.

По словам политика, им оказывают необходимую медицинскую помощь в больницах.

Ранее стало известно о трех волнах атак дронов ВСУ в Краснодарском крае.

