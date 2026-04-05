Стало известно о трех волнах атак дронов ВСУ в Краснодарском крае

Shot: Система ПВО отразила три волны атак дронов ВСУ в Краснодарском крае

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила уже минимум три волны атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что под ударом находятся Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район. Местные жители рассказали, что мощные взрывы мелькали со стороны Черного моря, а также выла сирена воздушной опасности.

Источник уточнил, что украинские беспилотники-камикадзе атакуют Краснодарский край более двух часов. Он добавил что местные жители слышали более 15-20 взрывов в районе Новороссийска, Анапы, Сочи и Геленджика.

2 апреля также стало известно, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атаковали Краснодарский край.