22:06, 5 апреля 2026

Стало известно о трех волнах атак дронов ВСУ в Краснодарском крае

Марина Совина (ночной редактор)

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила уже минимум три волны атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что под ударом находятся Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район. Местные жители рассказали, что мощные взрывы мелькали со стороны Черного моря, а также выла сирена воздушной опасности.

Источник уточнил, что украинские беспилотники-камикадзе атакуют Краснодарский край более двух часов. Он добавил что местные жители слышали более 15-20 взрывов в районе Новороссийска, Анапы, Сочи и Геленджика.

2 апреля также стало известно, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атаковали Краснодарский край.

    Последние новости

    В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива

    Американский военный рассказал об игре «кто кого перехитрит» на Ближнем Востоке

    Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в российском городе

    Москвичам рассказали о погоде в Великую субботу

    В Британии рассказали о подарке США для России

    На Украине приготовились к новому массированному удару дронов и ракет

    Нурмагомедов получил подарок от «Атлетико»

    В Иране заявили о готовности продолжать боевые действия годами

    Иран заявил о превращении Ближнего Востока в ад из-за США

    В российском регионе при атаке ВСУ погиб один человек

    Все новости
