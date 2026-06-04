В МИД назвали лучший момент в истории отношений России и США

Захарова заявила, что лучшим моментом в истории отношение РФ и США является единение в ВМВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лучшим моментом в истории российско-американских отношений является единение двух стран в годы Второй мировой войны. Об этом она рассказала РИА Новости на полях ПМЭФ.

«Наше братство во времена Второй мировой войны... Это, мне кажется, лучшее, что случилось, несмотря на те ужасы, которые творились в нашей истории, в виде такого настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя истинной цели», — отметила она.

Ранее Мария Захарова поздравила главу Комиссии по изящным искусствам при администрации президента США Дональда Трампа Родни Мимса Кука-младшего с визитом в Санкт-Петербург.

Захарова также подчеркнула, что Санкт-Петербург обладает богатым культурным наследием и за последние годы в нем были проведены масштабные реставрационные работы, которые повышают туристическую привлекательность города на Неве.

Также представитель МИД на полях ПМЭФ заявила, что западноевропейские страны осознали свою ошибку, связанную с бездействием в урегулировании конфликта на Украине.

