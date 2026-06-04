ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:33, 4 июня 2026Мир

В МИД назвали лучший момент в истории отношений России и США

Захарова заявила, что лучшим моментом в истории отношение РФ и США является единение в ВМВ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лучшим моментом в истории российско-американских отношений является единение двух стран в годы Второй мировой войны. Об этом она рассказала РИА Новости на полях ПМЭФ.

«Наше братство во времена Второй мировой войны... Это, мне кажется, лучшее, что случилось, несмотря на те ужасы, которые творились в нашей истории, в виде такого настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя истинной цели», — отметила она.

Ранее Мария Захарова поздравила главу Комиссии по изящным искусствам при администрации президента США Дональда Трампа Родни Мимса Кука-младшего с визитом в Санкт-Петербург.

Захарова также подчеркнула, что Санкт-Петербург обладает богатым культурным наследием и за последние годы в нем были проведены масштабные реставрационные работы, которые повышают туристическую привлекательность города на Неве.

Также представитель МИД на полях ПМЭФ заявила, что западноевропейские страны осознали свою ошибку, связанную с бездействием в урегулировании конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали массированного ночного удара ВСУ по регионам России

    ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о Российской армии

    Бывший российский срочник рассказал о марш-броске на Херсон

    Итальянский журналист уличил Запад в одном действии против России

    Названо число продолжающих работать в России американских компаний

    Северная Корея заявила о наращивании ядерных сил в «геометрической прогрессии»

    Новый спортивный кластер с крупнейшим в Москве падел-центром построят в Москве

    Раскрыто расположение баз инопланетян на Земле

    МИД России ответил на вопрос о готовности помочь Кубе в случае вторжения США

    Европа захотела лишить украинских мужчин защиты из-за нехватки кадров в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok