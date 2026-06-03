ПМЭФ-2026. День первый

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16:48, 3 июня 2026МирЭксклюзив

Захарова поздравила представителя США

Захарова поздравила Родни Мимса Кука с визитом в Санкт-Петербург
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила главу Комиссии по изящным искусствам при администрации президента США Дональда Трампа Родни Мимса Кука-младшего с визитом в Санкт-Петербург. Об этом дипломат заявила корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я считаю, что когда человек из крупной страны, претендующий на какие-то лидерские позиции, занимается на глобальном уровне вопросами культуры, то он обязан побывать в Санкт-Петербурге. Поэтому я поздравляю его с визитом», — подчеркнула дипломат.

Захарова подчеркнула, что Санкт-Петербург обладает богатым культурным наследием и за последние годы в нем были проведены масштабные реставрационные работы, которые повышают туристическую привлекательность города на Неве. По ее словам, она старается как можно чаще его посещать.

О планах Родни Мимса Кука приехать на ПМЭФ стало известно 22 мая. По его словам, он станет первым за несколько лет официальным представителем властей США на форуме. Чиновник указал, что планирует провести встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой и другими российскими представителями.

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