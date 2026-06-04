Захарова: Запад понимает, что попал впросак бездействуя по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что западноевропейские страны осознали свою ошибку, связанную с бездействием в урегулировании конфликта на Украине.

По ее словам, они видят активность Вашингтона и понимают, что «попали в абсолютный просак» с пассивной позицией.

«Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут», — сказала дипломат, комментируя попытки Европы реабилитироваться на фоне развития переговорного процесса.

Ранее стало известно, что три страны — Германия, Франция и Британия — начали вместе с Украиной разрабатывать план для организации переговоров по урегулированию с Россией.

