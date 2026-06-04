ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:57, 4 июня 2026Мир

Захарова заявила о попадании Запада впросак

Захарова: Запад понимает, что попал впросак бездействуя по Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что западноевропейские страны осознали свою ошибку, связанную с бездействием в урегулировании конфликта на Украине.

По ее словам, они видят активность Вашингтона и понимают, что «попали в абсолютный просак» с пассивной позицией.

«Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут», — сказала дипломат, комментируя попытки Европы реабилитироваться на фоне развития переговорного процесса.

Ранее стало известно, что три страны — Германия, Франция и Британия — начали вместе с Украиной разрабатывать план для организации переговоров по урегулированию с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинским объектам благодаря данным с телефона испанского наемника. О чем узнали российские войска?

    Итальянские компании выразили желание работать в России

    В Конгрессе США резко ответили на заявление Рубио о России

    Россияне раскрыли отношение к ответственности за жилье детей

    Врач предостерег от употребления некоторых популярных лекарств на голодный желудок

    Захарова откровенно высказалась о поведении Армении

    ВС России разнесли склад с боеприпасами для ключевой системы ПВО Украины

    Зеленского предупредили о недовольстве ЕС атакой ВСУ на Петербург

    Захарова заявила о попадании Запада впросак

    Командование ВСУ перебросило «полк смерти» ближе к российской границе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok