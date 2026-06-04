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07:34, 4 июня 2026Экономика

Работодателей предложили штрафовать за завышение зарплат в вакансиях

Депутат Панеш: Работодателей нужно штрафовать за указание завышенных зарплат в вакансиях
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Работодателей в России нужно штрафовать за указание завышенных зарплат в вакансиях. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, его цитирует ТАСС.

Депутат отметил, что большая часть (более 60 процентов) соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты. Поэтому он предложил наказывать компании, которые завышают зарплаты, чтобы заманить соискателей. Например, пишут в объявлениях о приеме на работу зарплату в 100 тысяч, а на собеседовании предлагают 50. Необходимо обязать раскрывать структуру выплат и создать публичный реестр недобросовестных компаний.

«Особенно страдают уязвимые категории: молодежь без опыта, пенсионеры, мигранты, многодетные родители. Я предлагаю ввести штрафы в зависимости от разрыва: до 20 процентов — 50-100 тысяч рублей; 20-50 процентов — 100-200 тысяч; свыше 50 процентов — 200-500 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток» — пояснил Панеш.

По мнению депутата, обман в вакансиях — не маркетинг, а мошенничество. Поэтому правительству нужно обязать работодателей раскрывать в вакансии структуру зарплаты: оклад, премии, надбавки. Контролировать исполнение норм могут трудовые инспекции, а граждане могут жаловаться на недобросовестные компании через «Госуслуги».

В первой половине 2026 года треть российских компаний (33 процента) повысили фиксированную часть зарплат сотрудникам. По данным аналитиков, каждая третья компания увеличила зарплаты, а большая часть (59 процентов) сохранили уровень окладов на прежнем уровне.

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