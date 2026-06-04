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07:35, 4 июня 2026Экономика

Жилье резко подорожало во время ПМЭФ

«Суточно.ру»: Цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге выросли на 12 % во время ПМЭФ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жилье в Санкт-Петербурге резко подорожало во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ) — цены на посуточную аренду с 3 по 6 июня выросли на 12 процентов по сравнению с концом мая. Такие данные приводят аналитики сервиса «Суточно.ру», пишет ТАСС.

Сейчас жилье в Северной столице можно снять в среднем за 5730 рублей в сутки. Эта цена оказалась выше, чем в обычные будни, но ниже, чем на праздничных выходных 12-14 июня, когда арендные ставки уже держатся на уровне 6500 рублей.

Специалисты отметили, что на время ПМЭФ забронировали 70 процентов жилья в городе. При этом наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры. Гостям важно, чтобы в них был WiFi, кухня, стиральная машина и кондиционер. Также необходимо, чтобы временно жилье было удобно расположено и обладало парковкой.

При этом по сравнению с ПМЭФ 2025 года цены снизились на 6 процентов. «Увеличения спроса на этот ПМЭФ нет, есть даже небольшое падение. Это может быть связано с тем, что в прошлом году форум был ближе к концу июня, а эти даты всегда популярнее у туристов из-за белых ночей, "Алых парусов" и более теплой погоды», — пояснил отметил директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Ранее на ПМЭФ оценили вероятность скорого падения цен на квартиры. По словам генерального директора ФСК «Регион» Алексея Алмазова, таких предпосылок в России пока нет.

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