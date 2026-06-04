Россиянин с запрещенными татуировками пойдет под суд

В Благовещенске осудят мужчину за демонстрацию запрещенных татуировок

В Благовещенске осудят мужчину за демонстрацию запрещенных татуировок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 282.4 («Публичное демонстрирование символики экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2025 года 35-летний местный житель, находясь в одном из магазинов города, будучи подвергнутым административному наказанию за публичную демонстрацию символики экстремистской организации, поддерживающий и распространяющий криминальную и экстремистскую идеологию, продемонстрировал неопределенному кругу лиц татуировки на его теле с символикой запрещенного общественного движения.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в России вынесли первый приговор за демонстрацию символики международного движения.