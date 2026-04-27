14:42, 27 апреля 2026

В России вынесли первый приговор за изображение международного движения

В Воронежской области осудили студента за демонстрацию сатанинской символики
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Воронежской области осудили студента за демонстрацию сатанинской символики. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 282.4 («Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами») УК РФ.

По данным агентства, студент одного из колледжей Воронежской области Роман Мальцев на своей странице во «ВКонтакте» разместил фотографии одежды с изображениями символики Международного движения сатанизма (признано в России экстремистским и запрещено).

Суд признал его виновным и приговорил к году исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства. Также было принято решение об уничтожении одежды с символикой, а телефон, с которого он выкладывал изображения, конфисковать в доход государства.

В России это первый приговор за публичную демонстрацию символики этого движения. Ранее суды привлекали только к административной ответственности за подобные действия.

До этого он был признан судом виновным по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния») КоАП РФ. После чего оплатил штраф, но затем разместил в социальной сети изображение Адольфа Гитлера и кофту с шапкой, на которых находилась сатанинская символика.

Свою вину студент признал, но был привлечен к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие за показанные татуировки.

