Россиянин попал под следствие за показанные татуировки

В Сахалинской области задержали мужчину за демонстрацию татуировок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 38-летний житель города Охи в феврале этого года, находясь в одном из кафе, публично демонстрировал татуировки, содержащие нацистскую символику.

Он подозревается по статье 282.4 УК РФ («Публичное демонстрирование нацистской символики»). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных пограничным управлением ФСБ России по региону. По делу проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.

