Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 22 апреля 2026

Россиянин попал под следствие за показанные татуировки

В Сахалинской области задержали мужчину за демонстрацию татуировок
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleksandr Nagaiets / Shutterstock / Fotodom

В Сахалинской области задержали мужчину за демонстрацию татуировок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 38-летний житель города Охи в феврале этого года, находясь в одном из кафе, публично демонстрировал татуировки, содержащие нацистскую символику.

Он подозревается по статье 282.4 УК РФ («Публичное демонстрирование нацистской символики»). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных пограничным управлением ФСБ России по региону. По делу проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин выслушал приговор за изображение в социальной сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok