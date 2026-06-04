Россиянам перечислили главные хиты в летних образах 2026 года

Модный инфлюэнсер Анита Глосс посоветовала носить экстра-мини летом 2026 года

Модный инфлюэнсер Анита Глосс перечислила россиянкам главные хиты в летних образах на 2026 год. Материал опубликован в Telegram-канале «Русская мода», который читают почти 210 тысяч подписчиков.

Эксперт посоветовала в текущем сезоне пополнить гардероб ремнем с акцентной пряжкой и сочетать его с простыми джинсами или поверх оверсайз-жакетов. Помимо этого, Глосс призвала носить экстра-мини и забыть про идеально выглаженные вещи. «В тренде — легкий хаос, расстегнутые пуговицы и свободные силуэты», — пояснила специалист.

На прохладную погоду женщинам предложили выбирать яркую верхнюю одежду вместо базовых пастельных оттенков. В качестве обуви Глосс обратила внимание на вьетнамки на массивной платформе. «Мой абсолютный фаворит. Комфорт шлепанцев и дерзость высокой подошвы в одном флаконе», — заключила она.

Ранее в июне российским мужчинам раскрыли способ подобрать базовый гардероб на лето. Консультант магазина одежды Egoiste Анна Компаниец порекомендовала выбирать футболки поло из пике или трикотажа с небольшим добавлением эластана.