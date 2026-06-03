Российским мужчинам раскрыли способ подобрать базовый гардероб на лето

Стилист Компаниец: Мужчинам следует купить на лето лаконичные сандалии с кожаным верхом

Стилист-консультант магазина одежды Egoiste Анна Компаниец раскрыла российским мужчинам способ подобрать базовый гардероб на лето 2026 года. Ее комментарии публикует «Леди Mail».

Эксперт посоветовала выбирать футболки поло из пике или трикотажа с небольшим добавлением эластана, белые футболки прямого или свободного кроя, которые не облегают фигуру, а также плотные футболки нейтральных оттенков, подходящих по цветотипу. Кроме того, гардероб следует пополнить льняными рубашками свободного кроя с добавлением вискозы или хлопка и брюками чинос из плотного, но эластичного хлопка с матовой текстурой.

В то же время специалистка порекомендовала купить шорты средней длины, бомберы нейтральных оттенков и кеды с минималистичным дизайном. Также в качестве обуви можно выбрать сандалии с кожаным или текстильным верхом. «Они будут смотреться элегантно, в отличие от спортивных моделей. Лаконичные сандалии без лишних деталей подходят для расслабленных летних образов. Не стоит носить их с классическими костюмами или излишне строгими вещами», — указала Компаниец.

Ранее в июне пользователи сети назвали детали в образах мужчин, которые их раздражают.