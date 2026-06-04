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13:04, 4 июня 2026Авто

Под Москвой четырехлетний ребенок прокатился на питбайке и не выжил

В Подмосковье в поселке «Фаворит» четырехлетний ребенок прокатился на питбайке и не выжил
Майя Назарова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Подмосковье в коттеджном поселке «Фаворит» четырехлетний ребенок прокатился на питбайке и не выжил. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, кто-то из взрослых усадил мальчика на спортивный транспорт. Во время поездки ребенок столкнулся с препятствием и получил смертельные травмы.

Другие обстоятельства случившегося начали устанавливать сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие, в том числе ребенок. Авария с участием четырех машин случилась в районе корпуса 2 дома 66 на Волгоградском проспекте. Данных о характере травм пострадавших не приводилось.

Еще раньше в Санкт-Петербурге четырехлетнего мальчика сбил электровелосипед.

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