В российском городе четырехлетнего мальчика сбил электровелосипед

В Санкт-Петербурге четырехлетнего мальчика сбил электровелосипед

В Санкт-Петербурге на ребенка наехал курьер на электровелосипеде. Об этом пишет «Фонтанка».

ДТП произошло на проспекте Народного Ополчения вечером у продуктового магазина. Четырехлетнего мальчика сбили, когда он бежал поперек тротуара к матери : она направлялась к припаркованной машине. Ребенка доставили в больницу с ушибами, переломом ноги и тяжелой травмой головы. Ему провели операцию, сейчас мальчик лежит в отделении интенсивной терапии.

По словам матери, в момент аварии по тротуару на электровелосипедах неслись двое. Курьеры двигались на большой скорости. «Он не пытался ни затормозить, ни объехать. Напрямую протаранил», — вспоминает мать пострадавшего. За рулем сбившего мальчика электровелосипеда оказался 25-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратура готовит иск о взыскании с водителя компенсации морального вреда.

Ранее в Магнитогорске самокатчик сбил гуляющую с ребенком горожанку. Самокатчик врезался в нее в парке, когда она шла по краю тротуара.