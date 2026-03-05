Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:10, 5 марта 2026Экономика

В российском городе четырехлетнего мальчика сбил электровелосипед

В Санкт-Петербурге четырехлетнего мальчика сбил электровелосипед
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге на ребенка наехал курьер на электровелосипеде. Об этом пишет «Фонтанка».

ДТП произошло на проспекте Народного Ополчения вечером у продуктового магазина. Четырехлетнего мальчика сбили, когда он бежал поперек тротуара к матери : она направлялась к припаркованной машине. Ребенка доставили в больницу с ушибами, переломом ноги и тяжелой травмой головы. Ему провели операцию, сейчас мальчик лежит в отделении интенсивной терапии.

По словам матери, в момент аварии по тротуару на электровелосипедах неслись двое. Курьеры двигались на большой скорости. «Он не пытался ни затормозить, ни объехать. Напрямую протаранил», — вспоминает мать пострадавшего. За рулем сбившего мальчика электровелосипеда оказался 25-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратура готовит иск о взыскании с водителя компенсации морального вреда.

Ранее в Магнитогорске самокатчик сбил гуляющую с ребенком горожанку. Самокатчик врезался в нее в парке, когда она шла по краю тротуара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке

    Орбан ответил на угрозу Зеленского

    Бывшего первого замминистра обороны России отправили под домашний арест

    В российском городе четырехлетнего мальчика сбил электровелосипед

    Дилеры Kia бесплатно отремонтируют машины россиян из-за серьезного дефекта

    56-летняя звезда «Твин Пикса» удивила фанатов фигурой в бикини на фото папарацци

    Орбан обратился с новым жестким посланием к Зеленскому

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу в Оманском заливе

    Зеленский задался новым вопросом о России и Путине

    Появились новые кадры пуска иранских ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok