Самокатчик сбил гуляющую в парке с ребенком россиянку

В Челябинской области самокатчик сбил гуляющую в парке с ребенком женщину

В парке Трех Поколений в Магнитогорске (Челябинская область) подросток на электросамокате сбил гуляющую с ребенком местную жительницу. Об этом сообщает URA.RU.

Женщина заявила, что самокатчик ехал на большой скорости и врезался в нее, когда она шла по краю тротуара. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей констатировали ушибы и гематомы на ногах. Женщина написала заявление в полицию, в котором просит привлечь несовершеннолетнего к ответственности.

Ранее в Санкт-Петербурге 88-летнюю блокадницу сбил электросамокат. Пожилая женщина отделалась ушибами и ссадинами.