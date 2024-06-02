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17:21, 2 июня 2024Россия

Самокатчик сбил гуляющую в парке с ребенком россиянку

В Челябинской области самокатчик сбил гуляющую в парке с ребенком женщину

Фото: Unsplash

В парке Трех Поколений в Магнитогорске (Челябинская область) подросток на электросамокате сбил гуляющую с ребенком местную жительницу. Об этом сообщает URA.RU.

Женщина заявила, что самокатчик ехал на большой скорости и врезался в нее, когда она шла по краю тротуара. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей констатировали ушибы и гематомы на ногах. Женщина написала заявление в полицию, в котором просит привлечь несовершеннолетнего к ответственности.

Ранее в Санкт-Петербурге 88-летнюю блокадницу сбил электросамокат. Пожилая женщина отделалась ушибами и ссадинами.

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      Варвара Митина
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