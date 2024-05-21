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10:47, 21 мая 2024Россия

88-летнюю блокадницу сбил электросамокат

В Петербурге 88-летнюю блокадницу сбил электросамокат

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 88-летнюю блокадницу сбил электросамокат. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, все произошло на проспекте Тореза. Пожилая женщина отделалась ушибами и ссадинами.

Горожанка пояснила, что не смогла устоять и упала на асфальт. Несмотря на то, что серьезных травм пенсионерка не получила, за ее состоянием решили последить врачи Елизаветинской больницы.

До этого в Петербурге у 11-летнего школьника произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком. Мальчик накануне вечером гулял в Выборгском районе. Молодой человек на самокате наехал на ребенка у дома № 111, а затем скрылся.

Еще раньше в Петербурге 52-летняя женщина сбила на электросамокате детсадовца и поплатилась.

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      Анна Щербакова
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