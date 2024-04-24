В Петербурге у школьника произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком

У 11-летнего петербуржца произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком

В Санкт-Петербурге у 11-летнего школьника произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком. Об этом сообщил 78.ru.

По сведениям телеканала, мальчик накануне вечером гулял в Выборгском районе. Молодой человек на самокате наехал на ребенка у дома № 111, а затем скрылся.

Несовершеннолетнему вызвали скорую помощь. Сотрудники полиции уже заинтересовались инцидентом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 52-летняя женщина сбила на электросамокате детсадовца и поплатилась.

Женщина вовремя не заметила пятилетнего ребенка и врезалась в него. Мальчик сильно ударился головой, в состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу, врачи диагностировали у него перелом затылочной кости и черепно-мозговую травму.

В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело.