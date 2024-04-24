Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:48, 24 апреля 2024Россия

В Петербурге у школьника произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком

У 11-летнего петербуржца произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге у 11-летнего школьника произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком. Об этом сообщил 78.ru.

По сведениям телеканала, мальчик накануне вечером гулял в Выборгском районе. Молодой человек на самокате наехал на ребенка у дома № 111, а затем скрылся.

Несовершеннолетнему вызвали скорую помощь. Сотрудники полиции уже заинтересовались инцидентом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 52-летняя женщина сбила на электросамокате детсадовца и поплатилась.

Женщина вовремя не заметила пятилетнего ребенка и врезалась в него. Мальчик сильно ударился головой, в состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу, врачи диагностировали у него перелом затылочной кости и черепно-мозговую травму.

В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пять лет собирала материалы на заместителя Шойгу. Он мог получать взятки при стройке «мозгового центра» Минобороны

      Москвичам назвали сроки прихода аномального тепла

      Неожиданный подарок сына принес матери миллион долларов

      Россиянин побывал в Венгрии и раскрыл странные факты о стране

      В Одессе произошел частичный блэкаут

      Поставки из России в Европу упали в два раза

      Стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области

      Экс-главу петербургского МВД Умнова и трех офицеров решили судить в Москве

      В Петербурге у школьника произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком

      Стало известно об ударе по военной части ВСУ в Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше