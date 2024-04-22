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12:26, 22 апреля 2024Россия

52-летняя россиянка сбила на электросамокате детсадовца и поплатилась

В Петербурге 52-летняя женщина сбила на электросамокате детсадовца и поплатилась

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 52-летняя женщина сбила на электросамокате детсадовца и поплатилась. Как выяснило издание Baza, в отношении россиянки возбудили уголовное дело. Подробный комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале.

Это произошло 19 апреля у дома по улице Беринга. Женщина вовремя не заметила пятилетнего ребенка и врезалась в него. Мальчик сильно ударился головой, в состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу, врачи диагностировали у него перелом затылочной кости и черепно-мозговую травму.

Россиянка скрылась с места происшествия, однако ее удалось найти по камерам видеонаблюдения и задержать. 20 апреля в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Голицыно 30-летняя невеста упала с самоката замертво за 20 дней до свадьбы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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