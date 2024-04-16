Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 16 апреля 2024Россия

Под Москвой невеста упала с самоката замертво на асфальт за 20 дней до свадьбы

MK.RU: в Голицыне невеста упала с самоката замертво за 20 дней до свадьбы

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

В подмосковном Голицыне 30-летняя невеста упала с самоката замертво на асфальт за 20 дней до свадьбы. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, молодая женщина вместе с женихом, с которым она должна была расписаться 4 мая, устроила заезд на самокатах.

На глазах у соседей россиянка затормозила перед домом с оглушительным свистом — некоторые очевидцы решили, что она перепутала передний тормоз с задним. От резкой остановки ее подбросило вверх. Женщина упала на асфальт лицом вниз и вроде бы попыталась встать. Жених пытался помочь ей подняться, но она тут же обмякла у него на руках. Спасти ее не удалось.

У жительницы Подмосковья осталась пятилетняя дочь от первого брака.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летнему подростку на самокате деформировало грудь после ДТП.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Археологи нашли в российском городе перстни XVII-XIX веков

      Охлобыстин ответил на вопрос о звездных замашках Наталии Орейро

      Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Старой Москве

      В России попросили заблокировать TikTok

      Раскрыты детали теракта против запорожского депутата

      Си Цзиньпин намекнул на необходимость пригласить Россию на саммит в Швейцарии

      Власти Харькова стали экономить электроэнергию за счет транспорта

      Продажи iPhone рухнут из-за Китая

      Блогерша Лерчек и ее муж решили избавиться от дома на фоне развода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше