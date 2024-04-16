Под Москвой невеста упала с самоката замертво на асфальт за 20 дней до свадьбы

MK.RU: в Голицыне невеста упала с самоката замертво за 20 дней до свадьбы

В подмосковном Голицыне 30-летняя невеста упала с самоката замертво на асфальт за 20 дней до свадьбы. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, молодая женщина вместе с женихом, с которым она должна была расписаться 4 мая, устроила заезд на самокатах.

На глазах у соседей россиянка затормозила перед домом с оглушительным свистом — некоторые очевидцы решили, что она перепутала передний тормоз с задним. От резкой остановки ее подбросило вверх. Женщина упала на асфальт лицом вниз и вроде бы попыталась встать. Жених пытался помочь ей подняться, но она тут же обмякла у него на руках. Спасти ее не удалось.

У жительницы Подмосковья осталась пятилетняя дочь от первого брака.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летнему подростку на самокате деформировало грудь после ДТП.