Подростку деформировало грудь после ДТП в Петербурге

РЕН ТВ: 13-летнему подростку деформировало грудь после ДТП в Петербурге

Подростку на самокате деформировало грудь после ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что 13-летнего школьника доставили в медицинское учреждение. «У него след на груди в форме воронки», — отметил источник.

У подростка также диагностировали множество ссадин и ушибов. Его поместили в отделении нейрохирургии.

О судьбе водителя автомобиля ничего не известно. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Угличском районе Ярославской области при столкновении машин Renault Sandero и Opel Meriva пострадали восемь человек — четверо детей и четверо взрослых. Россияне получили травмы различной степени тяжести.