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19:05, 18 февраля 2024Россия

Четверо детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в российском регионе

Под Ярославлем в ДТП пострадали восемь человек, четверо из них — подростки
СюжетДТП в Москве:

Кадр: Прокуратура Ярославской области

В Угличском районе Ярославской области пострадали восемь человек при столкновении машин Renault Sandero и Opel Meriva — четверо детей и четверо взрослых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП произошло около 12:35 мск около деревни Фалюково. В автомобиле Renault Sandero находилась 39-летняя женщина и 44-летний мужчина, а также трое подростков 16, 11 и 9 лет, а во второй машине — 29-летний мужчина, 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ДТП на северо-западе Москвы пострадали пять человек, в том числе три ребенка.

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      Илона Палей
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