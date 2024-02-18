Четверо детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в российском регионе

Под Ярославлем в ДТП пострадали восемь человек, четверо из них — подростки

В Угличском районе Ярославской области пострадали восемь человек при столкновении машин Renault Sandero и Opel Meriva — четверо детей и четверо взрослых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП произошло около 12:35 мск около деревни Фалюково. В автомобиле Renault Sandero находилась 39-летняя женщина и 44-летний мужчина, а также трое подростков 16, 11 и 9 лет, а во второй машине — 29-летний мужчина, 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ДТП на северо-западе Москвы пострадали пять человек, в том числе три ребенка.