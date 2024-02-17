Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Москве

В ДТП на северо-западе Москвы пострадали пять человек, из которых трое — дети

В аварии на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы пострадали пять человек, из которых трое — дети. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале.

По данным полиции, в ДТП попали сразу три машины, одна из которых выезжала с придомовой территории и столкнулась с двумя другими.

«На месте (...) работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ГАИ.

Ранее сообщалось, что пьяный полковник Росгвардии устроил массовое ДТП в Пятигорске. Мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в Toyota Land Cruiser. От удара вторая машина вылетела на встречную полосу и задела третий автомобиль — Chery Tiggo.