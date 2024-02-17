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12:00, 17 февраля 2024Россия

Двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Москве

В ДТП на северо-западе Москвы пострадали пять человек, из которых трое — дети
СюжетДТП в Москве:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В аварии на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы пострадали пять человек, из которых трое — дети. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале.

По данным полиции, в ДТП попали сразу три машины, одна из которых выезжала с придомовой территории и столкнулась с двумя другими.

«На месте (...) работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ГАИ.

Ранее сообщалось, что пьяный полковник Росгвардии устроил массовое ДТП в Пятигорске. Мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в Toyota Land Cruiser. От удара вторая машина вылетела на встречную полосу и задела третий автомобиль — Chery Tiggo.

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      Марк Леонов
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