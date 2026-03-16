Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:47, 16 марта 2026Авто

В Москве в массовом ДТП пострадал ребенок

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись четыре машины, есть пострадавшие
Марина Аверкина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На юго-востоке Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие, в том числе ребенок. Авария с участием четырех машин произошла в районе корпуса 2 дома 66 на Волгоградском проспекте, пишет РИА Новости.

Источник в экстренных службах сообщил, что, по предварительной информации, в ДТП пострадали ребенок и взрослый. О характере их травм данных нет.

В настоящее время на месте происшествия специалисты устанавливают все детали и причины, приведшие к столкновению.

Ранее стало известно, что в Сочи произошло столкновение двух автобусов, в том числе школьного, в результате которого пострадали оба водителя. Мужчины 50 и 49 лет были оперативно доставлены в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok