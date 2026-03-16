В Сочи произошла авария с участием школьного автобуса

ГАИ выясняет все обстоятельства столкновения двух автобусов в Сочи

В горном кластере Сочи произошло столкновение двух автобусов, в результате которого пострадали оба водителя, пишет РИА Новости.

В пресс-службе местной Госавтоинспекции рассказали, что авария случилась после того, как водитель автобуса Golden Dragon выехал на встречную полосу, где не смог избежать столкновения со школьным автобусом марки ПАЗ. Мужчины 50-ти и 49-ти лет были оперативно доставлены в больницу.

В ведомстве добавили, что в момент ДТП в салонах транспортных средств не было пассажиров. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

