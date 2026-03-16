Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:12, 16 марта 2026Авто

В Сочи произошла авария с участием школьного автобуса

ГАИ выясняет все обстоятельства столкновения двух автобусов в Сочи
Марина Аверкина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В горном кластере Сочи произошло столкновение двух автобусов, в результате которого пострадали оба водителя, пишет РИА Новости.

В пресс-службе местной Госавтоинспекции рассказали, что авария случилась после того, как водитель автобуса Golden Dragon выехал на встречную полосу, где не смог избежать столкновения со школьным автобусом марки ПАЗ. Мужчины 50-ти и 49-ти лет были оперативно доставлены в больницу.

В ведомстве добавили, что в момент ДТП в салонах транспортных средств не было пассажиров. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала, какие проблемы скрывает частая смена автомобиля. Речь может идти про внутренние механизмы личности, объясняет специалист. Это может быть «синдром внешней опоры», когда чувство собственной ценности поддерживается за счет внешних символов статуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия с утра бьет по Киеву. Есть удары по центру города. Что известно к этому часу?

    В окружении Трампа раскаялись из-за нападения на Иран

    В России обвинили ВСУ в нарушении Женевских конвенций

    Правительственная комиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России

    Азиатский союзник США резко нарастил импорт газа из России

    В Сочи произошла авария с участием школьного автобуса

    Российские грузоперевозчики предупредили о росте тарифов из-за нового закона

    В Индии выразили возмущение США из-за потопления иранского корабля

    Раскрыта неожиданная причина усиления возрастной потери памяти

    На Украине уличили «банду Ермака» в саботаже работы Рады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok