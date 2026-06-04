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19:17, 4 июня 2026Моя страна

Три неизвестных судна нашли на дне у западных берегов России

В Балтийском море у берегов Калининградской области нашли три неизвестных затонувших судна
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

В Балтийском море у берегов Калининградской области нашли три неизвестных затонувших судна, рассказали в фонде «Люди моря».

Суда нашла экспедиция по изучению подводного наследия Балтики, организованная Институтом океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Она проходила с борта научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров». Специалисты выполнили съемку рельефа дна способом площадного обследования с применением современного многолучевого эхолота.

По итогам экспедиции обнаружено три неизвестных судна длиной примерно 15, 70 и 40 метров. Их предстоит идентифицировать. Исполнительный директор фонда Анна Радькова отметила, что подводное наследие Калининградской области включает большое количество неизвестных и необследованных судов.

Ранее у берегов Норвегии обнаружили торговое судно, затонувшее в XVIII веке, и смогли поднять с него на поверхность старинную фарфоровую посуду и другие ценные артефакты.

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