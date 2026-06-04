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19:06, 4 июня 2026Россия

В России отреагировали на идею расширить Евросоюз до 40 стран

Колесник заявил, что идея расширить Евросоюз до 40 стран превратит все в балаган
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Идея расширить Евросоюз (ЕС) до 40 стран превратит все в балаган. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит RTVI.

Он напомнил, что раньше нужно было заслужить право попасть в Европейский союз, который сейчас сам просит страны вступать в него.

«ЕС превратится в балаган, и это еще мягко сказано с учетом Роскомнадзора. Собственно, балаганом ЕС на сегодняшний день является, только закрепит это высокое звание балагана», — сказал он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Канада могла бы стать новым членом ЕС. По его мнению, Евросоюзу необходимо «мыслить масштабно» и заявить о себе на международной арене. Именно поэтому необходимо думать о новых волнах расширения, чтобы количество членов ЕС возросло до 40.

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