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11:45, 4 июня 2026Мир

В Евросоюз предложили включить Канаду

Президент Финляндии Стубб: Канада могла бы стать новым членом ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Канада могла бы стать новым членом Европейского союза (ЕС). На это указал президент Финляндии Александр Стубб, передает американское издание CNBC.

«Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского союза, а не 51-м штатом США?» — задался он вопросом.

По мнению финского лидера, Евросоюзу необходимо «мыслить масштабно» и заявить о себе на международной арене. Именно поэтому необходимо думать о новых волнах расширения, чтобы количество членов ЕС возросло до 40.

Среди потенциальных кандидатов на вступление помимо Канады Александр Стубб назвал Турцию, Норвегию, Исландию, страны Западных Балкан, а также Украину, Молдавию и Грузию. Кроме того, он допустил и возвращение в Евросоюз Великобритании, покинувшей объединение в 2020 году.

Ранее Александр Стубб высказывался о переговорах между Евросоюзом и Россией. По его словам, такой диалог должен начаться через институты ЕС.

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