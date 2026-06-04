Вован и Лексус высказались о правдивости ИИ

Вован и Лексус: Американские нейросети часто пишут чушь

Нейросети помогают в рабочих целях, но требуют осторожности в обращении с ними. Об этом известные пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с Life.ru.

По словам Вована, их команда не делает дипфейки, а использует искусственный интеллект (ИИ) лишь для прагматичных вещей: анализа больших объемов данных и подготовки справок о будущих собеседниках. Раньше на написание официального письма они тратили несколько часов, теперь это может занимать минуту, пояснил он.

Лексус, в свою очередь, обратил внимание на то, что ИИ способен допускать серьезные ошибки. Все зависит от того, кто создал нейросеть, какие цели он преследует и из какой он страны.

В качестве примера Вован рассказал об американских GPT-моделях, которые выдают информацию, ориентируясь только на западные источники, поэтому нередко «пишут чушь». Перепроверять за любыми нейросетями данные необходимо, заверил он.

Если вы идиот — вам не поможет никакой ИИ Вован пранкер

По его мнению, человека без собственного мышления рано или поздно заменит машина.

Ранее Вован и Лексус поговорили с топ-менеджером Google, который подтвердил, что YouTube продолжает работу в России, несмотря на штрафы и замедление.