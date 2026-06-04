Определен главный фаворит ЧМ-2026

Букмекеры считают сборную Испании главным фаворитом ЧМ-2026

Определен главный фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры считают, что первенство планеты выиграет сборная Испании. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 5,80.

Также в тройку фаворитов входят команды Франции и Англии. Сделать ставку на успех французов можно с коэффициентом 6,00, а победа англичан оценивается с котировкой 7,70.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ранее сообщалось, что игроки сборной Ирана получили мексиканские визы. Команда в течение турнира будет базироваться в лагере в Тихуана.