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18:45, 4 июня 2026Спорт

Мирра Андреева победила скандальную украинку в полуфинале «Ролан Гаррос». Россиянка впервые вышла в финал турнира Большого шлема

Андреева обыграла украинку Костюк и впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева победила украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 4 июня, и продлилась два сета. В первой партии Андреева уверенно взяла верх со счетом 6:1, а во втором сете украинка попыталась навязать борьбу. Решающим стал брейк в исполнении россиянки в восьмом гейме, после чего Андреева уверенно подала на матч — 6:3.

Андреева впервые в карьере дошла до финала турнира Большого шлема

Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут. За матч Андреева два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Костюк один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

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Андреева впервые в карьере дошла до финала турнира серии Большого шлема. Ранее лучшим результатом россиянки на мэйджорах был выход в полуфинал «Ролан Гаррос»-2024. Там она в двух сетах проиграла представительнице Италии Жасмин Паолини.

Марта Костюк

Марта Костюк

Фото: Benoit Tessier / Reuters

До этого момента Андреева никогда не обыгрывала Костюк

До матча на «Ролан Гаррос»-2026 Андреева дважды встречалась с Костюк, причем оба матча прошли в этом сезоне. Первый раз они сыграли в 1/4 финала хардового турнира в австралийском Брисбене, где россиянка потерпела поражение со счетом 6:7, 3:6.

После этого была встреча в финале грунтового «тысячника» в Мадриде Там украинка снова оказалась сильнее в двух сетах — 6:3, 7:5. На «Ролан Гаррос» первую победу в противостоянии одержала Андреева, и в этот раз спортсменки снова уложились в две партии.

На «Ролан Гаррос»-2026 может случиться российский финал

Впервые с 2004 года болельщики могут увидеть на «Ролан Гаррос» российский финал. Во втором полуфинале сыграет еще одна россиянка — Диана Шнайдер, которая ранее в карьере никогда не добиралась до этой стадии Шлема. Ее соперницей будет польская теннисистка Майя Хвалиньска — главная сенсация нынешнего турнира.

Представительница Польши занимает 114-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и в 1/4 финала выбила из розыгрыша соревнований другую россиянку Анну Калинскую. В полуфинале фавориткой считается Шнайдер. Вместе с Дианой Андреева часто играет в паре на различных турнирах. На Играх-2024 в Париже россиянки завоевали серебро, принеся сборной страны единственную медаль той Олимпиады.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Костюк перед матчем высказывала Андреевой претензии из-за «стратегии молчания»

Украинская спортсменка подчеркнула, что российские теннисистки — взрослые люди, которые знают, о чем говорят, и выбирают для себя стратегию молчания. «Не знаю, как можно спокойно спать по ночам, понимая, что происходит, и при этом не иметь ничего, что можно было бы об этом сказать», — посчитала Костюк.

Украинка, начиная с 2022 года, выступает с резкой критикой российских спортсменок и отказывается от рукопожатий с ними. После поражения от Андреевой она также не подошла к россиянке. При этом Костюк в марте прошлого года обменялась рукопожатиями с Дарьей Касаткиной, которая сменила российское гражданство на австралийское.

Она решила отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, я это признаю

Марта Костюк

В апреле 2022 года Костюк была в числе украинских спортсменов, которые выступили с коллективным обращением о принятии мер в отношении россиян и белорусов. Украинцы потребовали от Международной теннисной федерации (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA добиться от россиян и белорусов публичного озвучивания позиции по событиям на Украине. Организации проигнорировали их требование.

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