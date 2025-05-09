Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Роман Андрес Бурручага
1:2
Завершен
Карен Хачанов
Рим (м)
Кэмерон Норри
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Рим (м)
Виннипег Джетс
Завтра
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
Линда Носкова
Завтра
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Рим — парный разряд (ж)
Фабиан Марожан
Завтра
12:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Рим (м)
20:32, 9 мая 2025Спорт

Украинская теннисистка пожала руку сменившей спортивное гражданство россиянке

Украинка Костюк пожала руку сменившей российское гражданство Касаткиной
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Марта Костюк

Марта Костюк. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк пожала руку сменившей российское спортивное гражданство на австралийское Дарье Касаткиной после матча на турнире в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Она решила отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, я это признаю», — заявила Костюк.

Встреча Костюк и Касаткиной завершилась победой украинки в двух сетах 6:4 6:2. Следующей соперницей Костюк станет победительница матча между Лейлой Фернандес и Антонией Ружич.

Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское 29 марта 2025 года. «Австралия — место, которое я люблю и где по-настоящему чувствую себя как дома», — подчеркнула теннисистка.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    В Одессе почтили память Неизвестного Матроса вопреки указу Зеленского

    В День Победы беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область

    Фицо ответил на критику своего визита в Москву

    Украинская теннисистка пожала руку сменившей спортивное гражданство россиянке

    Пожилой мужчина в Курской области ранен в результате обстрела ВСУ

    Мексика подала в суд на Google из-за Мексиканского залива

    На Украине заблокировали YouTube-канал Арестовича

    Фицо высказался против нового «железного занавеса»

    Дуров поздравил пользователей Telegram с Днем Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости