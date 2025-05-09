Украинская теннисистка пожала руку сменившей спортивное гражданство россиянке

Украинка Костюк пожала руку сменившей российское гражданство Касаткиной

Украинская теннисистка Марта Костюк пожала руку сменившей российское спортивное гражданство на австралийское Дарье Касаткиной после матча на турнире в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Она решила отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, я это признаю», — заявила Костюк.

Встреча Костюк и Касаткиной завершилась победой украинки в двух сетах 6:4 6:2. Следующей соперницей Костюк станет победительница матча между Лейлой Фернандес и Антонией Ружич.

Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское 29 марта 2025 года. «Австралия — место, которое я люблю и где по-настоящему чувствую себя как дома», — подчеркнула теннисистка.