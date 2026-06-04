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19:19, 4 июня 2026Моя страна

Зооволонтеры спасли трех медведей из подпольного зоопарка в Дагестане

Волгоградские волонтеры спасли трех медведей из подпольного зверинца в Дербенте
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Волонтеры зооцентра «Дино» из Волгоградской области отправились в Дагестан и спасли трех медведей из подпольного зверинца. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Гор».

Зооволонтеры прибыли в Дербент 31 мая. Изъятие трех медведей было заранее согласовано с местной полицией и запланировано на 1 июня, но в назначенный день ничего не произошло. Как рассказали в «Дино», всему виной бюрократические препоны — чиновники тянули с оформлением бумаг. Но волонтеры не отступили, и 4 июня им удалось забрать зверей.

В марте 2026 года сотрудники «Дино» уже вывезли из дербентского «зоопарка» пятерых обессиленных львов. Участник той операции Татиш Шермамадов до сих пор вспоминает взгляд медведя, который провожал их глазами из крошечного окошка своей бетонной камеры. Тогда медведей оставили — не было условий для их содержания. Сейчас в «Дино» построили новые вольеры, поэтому команда вернулась за ними.

Спасения все еще ждут лисы, волки, енотовидная собака и дикобразы. Их тоже планируют забрать, но сначала нужно все подготовить для их прибытия.

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