Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:50, 27 мая 2026Моя страна

Просидевшую 20 лет в клетке у трассы под Смоленском медведицу Машу спасли

В Смоленской области спасли медведицу Машу, просидевшую 20 лет в тесной клетке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Росприроднадзор

В Смоленской области спасли медведицу Машу, которая более 20 лет провела в тесной клетке у придорожного кафе на трассе МоскваМинск. Об этом сообщает Росприроднадзор.

Сотрудники органа изъяли животное у частного владельца после внеплановой проверки условий содержания. На момент осмотра специалисты оценили состояние медведицы как тяжелое: она была сильно истощена, у нее обнаружили глубокие рваные раны. По словам специалистов, из-за постоянного нахождения в замкнутом пространстве животное испытывало сильный стресс и буквально наносило себе травмы. Без оперативной помощи раны могли стать смертельными.

Машу передали на лечение и временное содержание в подмосковный парк-приют для диких животных «Земля прайда». Директор парка Виктор Агафонов сообщил, что сотрудники уже имеют опыт перевозки крупных медведей, поэтому транспортировка прошла в штатном режиме.

В Росприроднадзоре отметили, что решение об экстренном изъятии было принято в связи с угрозой жизни и здоровью животного. В ведомстве также пояснили, что несколько лет назад уже поднимался вопрос об условиях содержания Маши, однако частный владелец заверял проверяющих, что заботится о звере и обеспечивает ему должный уход.

Медведица Маша была известна многим местным жителям и водителям, проезжавшим по трассе. Волонтеры неоднократно обращали внимание на истощенное состояние животного и раны на его теле, которые с годами становились только больше. Благодаря их настойчивости и действиям Росприроднадзора медведицу удалось спасти.

В парке «Земля прайда» Маше окажут необходимую ветеринарную помощь и обеспечат безопасные условия. Сотрудники приюта пообещали позже рассказать подробности о состоянии медведицы.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области спасли медведя Степана, за которого переживали тысячи россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе

    Бывшая жена Диброва рассказала о работе уборщицей

    В России предрекли Армении нищету из-за политики Пашиняна

    Внук де Голля предупредил о возвращении фашизма

    ВСУ столкнулись с проблемами в одном из ключевых городов Донбасса

    Летом россияне массово устремятся в три региона страны

    В Подмосковье на стоянке вспыхнули автобус и грузовик

    Китайский технологический гигант зафиксировал рост убытков от продажи машин

    Бывшая жена Диброва рассказала о страданиях после пластики

    Турция в мае резко увеличила закупки нефти в Казахстане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok