Просидевшую 20 лет в клетке у трассы под Смоленском медведицу Машу спасли

В Смоленской области спасли медведицу Машу, просидевшую 20 лет в тесной клетке

В Смоленской области спасли медведицу Машу, которая более 20 лет провела в тесной клетке у придорожного кафе на трассе Москва — Минск. Об этом сообщает Росприроднадзор.

Сотрудники органа изъяли животное у частного владельца после внеплановой проверки условий содержания. На момент осмотра специалисты оценили состояние медведицы как тяжелое: она была сильно истощена, у нее обнаружили глубокие рваные раны. По словам специалистов, из-за постоянного нахождения в замкнутом пространстве животное испытывало сильный стресс и буквально наносило себе травмы. Без оперативной помощи раны могли стать смертельными.

Машу передали на лечение и временное содержание в подмосковный парк-приют для диких животных «Земля прайда». Директор парка Виктор Агафонов сообщил, что сотрудники уже имеют опыт перевозки крупных медведей, поэтому транспортировка прошла в штатном режиме.

В Росприроднадзоре отметили, что решение об экстренном изъятии было принято в связи с угрозой жизни и здоровью животного. В ведомстве также пояснили, что несколько лет назад уже поднимался вопрос об условиях содержания Маши, однако частный владелец заверял проверяющих, что заботится о звере и обеспечивает ему должный уход.

Медведица Маша была известна многим местным жителям и водителям, проезжавшим по трассе. Волонтеры неоднократно обращали внимание на истощенное состояние животного и раны на его теле, которые с годами становились только больше. Благодаря их настойчивости и действиям Росприроднадзора медведицу удалось спасти.

В парке «Земля прайда» Маше окажут необходимую ветеринарную помощь и обеспечат безопасные условия. Сотрудники приюта пообещали позже рассказать подробности о состоянии медведицы.

